Президент ПСЖ о Суперлиге: "Сказочники и неудачники"
Фото: твиттер RouteOneFootball
Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о европейской Суперлиге.
"Я не стану тратить время на разговоры о 18 апреля и "не-такой-уж-и-Суперлиге". Не люблю останавливаться на сказочниках и неудачниках. Всем вместе нам удалось защитить интересы европейского футбола. Мы полагались на решимость и силу президента УЕФА, противостоявшего этому полуночному перевороту. Он сказал, что мы победим, и мы победили.
Пока трое отщепенцев тратят силы, искажают правду и продолжают кричать в небо, остальные движутся вперед", - приводит слова Аль-Хелайфи Marca.
Напомним, что президент ПСЖ также занимает пост главы Ассоциации европейских клубов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13