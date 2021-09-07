Президент ПСЖ о Суперлиге: "Сказочники и неудачники"

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Президент ПСЖ о Суперлиге: "Сказочники и неудачники" Фото: твиттер RouteOneFootball

Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о европейской Суперлиге.

"Я не стану тратить время на разговоры о 18 апреля и "не-такой-уж-и-Суперлиге". Не люблю останавливаться на сказочниках и неудачниках. Всем вместе нам удалось защитить интересы европейского футбола. Мы полагались на решимость и силу президента УЕФА, противостоявшего этому полуночному перевороту. Он сказал, что мы победим, и мы победили.

Пока трое отщепенцев тратят силы, искажают правду и продолжают кричать в небо, остальные движутся вперед", - приводит слова Аль-Хелайфи Marca.

Напомним, что президент ПСЖ также занимает пост главы Ассоциации европейских клубов.

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