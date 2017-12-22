Президент ПСЖ оценил шансы на переход Неймара в "Реал"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи оценил шансы на переход бразильского форварда Неймара в мадридский "Реал".

"Трансфер Неймара в "Реал"? Это невозможно. Без шансов" - цитирует шейха AS.

Напомним, что ПСЖ купил Неймара прошлым летом у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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