Президент ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Эмери

Теги псжнассер ганим аль-хелаифитоттенхэмунаи эмеримаурисио почеттино

Президент ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену ЭмериПрезидент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи определился с приоритетным кандидатом на замену главному тренеру своей команды Унаи Эмери.

Так, по сведениям L’Équipe, клубный босс на протяжении уже нескольких месяцев внимательно следит за работой Маурисио Почеттино в лондонском "Тоттенхэме". Помимо успехов, которых 46-летний специалист добился со "шпорами", Аль-Хелаифи прельщает в аргентинце то, что тот в свое время выступал за ПСЖ.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ уже начал вести переговоры с Конте. | soccernews.ru

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