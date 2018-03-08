Президент ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Эмери

Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи определился с приоритетным кандидатом на замену главному тренеру своей команды Унаи Эмери.

Так, по сведениям L’Équipe, клубный босс на протяжении уже нескольких месяцев внимательно следит за работой Маурисио Почеттино в лондонском "Тоттенхэме". Помимо успехов, которых 46-летний специалист добился со "шпорами", Аль-Хелаифи прельщает в аргентинце то, что тот в свое время выступал за ПСЖ.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ уже начал вести переговоры с Конте. | soccernews.ru