Президент ПСЖ определился со своим приоритетным кандидатом на замену Эмери

Теги псжунаи эмеринассер ганим аль-хелаифиювентусмассимилиано аллегри

Президент ПСЖ определился со своим приоритетным кандидатом на замену ЭмериПрезидент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи определился со своим приоритетным кандидатом на замену главному тренеру своей команды Унаи Эмери.

Так, по сведениям Le Parisien, босс парижан хочет, чтобы по окончанию текущего сезона на смену 46-летнему специалисту пришел наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано АллегриАль-Хелаифи приходятся по нраву человеческие и профессиональные качества итальянца, а также методы его работы со "старой сеньорой".

Напомним, Ди Мария анонсировал большие изменения в ПСЖ уже летом. | soccernews.ru

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