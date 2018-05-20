Президент ПСЖ опроверг интерес к Буффону

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Президент ПСЖ опроверг интерес к Буффону

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи об интересе клуба к Джанлуиджи Буффону.

"Буффон - фантастический голкипер, но наш основной вратарь - Ареоля. Таким он останется и на следующий сезон. Если бы мы искали футболиста, то не говорили об этом всем подряд. Уверен, что многие клубы хотели бы подписать Буффона, но у нас уже есть игрок на эту позицию" - приводит слова президента Todomercadoweb.

Напомним, что вчера Буффон провел последнюю игру за "Ювентус".

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