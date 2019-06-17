Президент ПСЖ: "Останется ли Мбаппе? Я уверен в этом на 200 процентов"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал будущее форварда Килиана Мбаппе.

"Он желает быть более вовлеченным в наш проект, чтобы развиваться вместе с клубом. Я поговорил с ним и рассказал в чем его ответственность. Он довольно умен, поэтому думаю, он меня понял.

Я на 200 процентов уверен, что он не покинет клуб. Я не расстанусь с этим "сумасшедшим" футболистом", - приводит слова президента France Football.

В минувшем сезоне на счету Мбаппе 39 забитых мячей и 17 результативных передач в 43 матчах.

Читайте также: Фанаты "Реала" попросили купить Мбаппе во время презентации Азара. | http://soccernews.ru