Президент ПСЖ отреагировал на информацию о возможном переходе Месси

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Президент ПСЖ отреагировал на информацию о возможном переходе Месси

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал информацию о том, что французский клуб может подписать аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Мы уважаем другие клубы и хотим, чтобы другие клубы уважали нас. Месси является игроком "Барселоны", а мы уважаем этот клуб. Поэтому сейчас мы не можем говорить о Месси", - приводит слова  Аль-Хелайфи RMC.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года. Таким образом, форвард может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативые передачи.

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