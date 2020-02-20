Президент ПСЖ ответил на обвинения прокуратуры Швейцарии

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ответил на обвинения прокуратуры Швейцарии, которая подозревает его в продаже медиаправ на крупные турниры.

"Я жду, что эти обвинения будут приняты безосновательными. Ранее после трехлетнего расследования по делу о чемпионатах мира 2026 и 2030 годов обвинения были сняты. Я не раз говорил, что они не имели под собой оснований", - приводит слова Аль-Хелаифи журналист Роб Харрис в своем твиттере.

Аль-Хелайфи подозревается в том, что он продавал права на трансляции ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 за взятку.

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