Президент ПСЖ ответил на вопрос о возможном увольнении Тухеля

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о возможном увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

"Я доверяю тренеру. Посмотрим, какие решения он примет. Что касается позиции клуба, то мы не считаем, что из-за одного проигранного матча нужно что-то менять. Сейчас всем нужно успокоиться. В любом случае все решения должны приниматься с холодной головой", - приводит слова функционера L’Equipe.

Напомним, что ПСЖ накануне вылетел из Лиги Чемпионов. Выиграв первый матч с "Манчестер Юнайтед", парижане дома потерпели поражение со счётом 1:3.

По итогам 27 туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая идущий вторым "Лилль" на 17 очков. Кроме того, у подопечных Томаса Тухеля есть игра в запасе.

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