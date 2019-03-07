Президент ПСЖ ответил на вопрос о возможном увольнении Тухеля
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о возможном увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.
"Я доверяю тренеру. Посмотрим, какие решения он примет. Что касается позиции клуба, то мы не считаем, что из-за одного проигранного матча нужно что-то менять. Сейчас всем нужно успокоиться. В любом случае все решения должны приниматься с холодной головой", - приводит слова функционера L’Equipe.
Напомним, что ПСЖ накануне вылетел из Лиги Чемпионов. Выиграв первый матч с "Манчестер Юнайтед", парижане дома потерпели поражение со счётом 1:3.
По итогам 27 туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая идущий вторым "Лилль" на 17 очков. Кроме того, у подопечных Томаса Тухеля есть игра в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19