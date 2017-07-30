Президент ПСЖ: "Переговоры по Неймару продвигаются"



Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи считает, что его клуб сумеет приобрести нападающего "Барселоны" Неймара.

"Переговоры по Неймару продвигаются. У меня есть уверенность", – приводит слова Аль-Хелайфи Yahoo Sport.

Напомним, что 25-летний Неймар близок к переходу в ПСЖ за 222 миллиона евро. Впрочем, из-за французской налоговой системы трансфер форварда обойдется парижанам в 300 миллионов евро.

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