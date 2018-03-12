Президент ПСЖ планирует посетить Бразилию, чтобы встретиться с Неймаром

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Президент ПСЖ планирует посетить Бразилию, чтобы встретиться с НеймаромПрезидент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи планирует посетить Бразилию, чтобы встретиться с с форвардом своей команды Неймаром.

При этом, как информирует El Mundo Deportivo, целью визита клубного босса парижан в Южную Америку будет не беспокойство за здоровье ведущего игрока, а встреча с футболистом ради выяснения его планов на будущее. Аль-Хелаифи рассчитывает получить гарантии от Неймара относительно того, что на следующий сезон он останется в ПСЖ.

Напомним, Роналдо дал совет Неймару. | soccernews.ru

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