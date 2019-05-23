Президент ПСЖ подозревается в коррупции
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи стал фигурантом коррупционного скандала, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, 45-летний менеджер подозревается в даче взятки в размере 3,1 миллиона евро бывшему президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламину Диаку. Отмечается, что руководитель парижского клуба подкупил спортивного чиновника, чтобы Чемпионат Мира по лёгкой атлетике 2017 года прошёл в Катаре.
Фрэнсис Шпинер, адвокат Аль-Хелаифи, все обвинения отвергает.
Катарский функционер является президентом ПСЖ с 2011 года. При нём клуб неоднократно обвинялся в нарушении правил финансового фэйр-плей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27