Президент ПСЖ подозревается в коррупции

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи стал фигурантом коррупционного скандала, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 45-летний менеджер подозревается в даче взятки в размере 3,1 миллиона евро бывшему президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламину Диаку. Отмечается, что руководитель парижского клуба подкупил спортивного чиновника, чтобы Чемпионат Мира по лёгкой атлетике 2017 года прошёл в Катаре.

Фрэнсис Шпинер, адвокат Аль-Хелаифи, все обвинения отвергает.

Катарский функционер является президентом ПСЖ с 2011 года. При нём клуб неоднократно обвинялся в нарушении правил финансового фэйр-плей.

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