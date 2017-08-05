Президент ПСЖ: "После прихода Неймара стоимость клуба выросла до 1,5 миллиардов евро"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу стоимости парижского клуба после трансфера бразильского форварда Неймара.

"До прихода Неймара ПСЖ стоил один миллиард евро, теперь - полтора. Сейчас он самый дорогой футболист в истории, но останется ли он таковым через два-три года? Уверен, мы заработаем на этом трансфере больше, чем потратили" - цитирует Аль-Хелаифи Goal.com.

Напомним, что ПСЖ заплатил за 25-летнего Неймара 222 миллиона евро.

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