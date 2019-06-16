Президент ПСЖ пригрозил игрокам клуба

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Президент ПСЖ пригрозил игрокам клуба
Президент ПСЖ Нассер аль-Хелайфи заявил, что он избавится от футболистов, которые будут вести себя не дисциплинированно.

"Я понимал, что нам необходимы изменения. Без них мы бы топтались на месте. Вопрос о приглашении Леонардо был решен за две минуты. Я полностью доверяю ему, он отлично работает. 

Футболисты должны стать более ответственными. Их отношение к футболу должно измениться. Теперь им придется больше работать. Они в клубе не для веселья. Если кого-то это не устраивает, то до свидания, наши двери открыты. Я больше не потерплю не дисциплинированного поведения", - приводит слова аль-Хелайфи France Football.

В прошлом сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, но вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Кроме того, клуб не сумел выиграть Кубок Франции и Кубок французской лиги.

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