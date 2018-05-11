Президент ПСЖ принял окончательное решение по будущему Неймара

Теги псжнассер ганим аль-хелаифинеймар

Президент ПСЖ принял окончательное решение по будущему Неймара

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи принял окончательное решение по будущему нападающего Неймара, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководитель парижского клуба твёрдо намерен удержать 26-летнего бразильца и не планирует ни с кем вести переговоры о его трансфере.

При этом сам Неймар, по некоторым данным, хочет покинуть ПСЖ и перейти в мадридский "Реал".

Не пропустите: Неймар: "Ожидание от возвращения на поле колоссальное". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 36 92
2 Лион 36 75
3 Монако 36 74
4 Марсель 37 74
5 Ренн 36 54
6 Сент-Этьен 36 52
7 Ницца 36 51
8 Монпелье 36 49
9 Бордо 36 49
10 Генгам 37 47
11 Нант 36 46
12 Дижон 36 45
13 Амьен 36 42
14 Анжер 36 41
15 ФК Кан 36 37
16 Лилль 36 35
17 Страсбур 36 35
18 Тулуза 36 34
19 Труа 36 32
20 Метц 36 26
Полная таблица

топ-5 тегов