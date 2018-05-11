Президент ПСЖ принял окончательное решение по будущему Неймара

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи принял окончательное решение по будущему нападающего Неймара, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководитель парижского клуба твёрдо намерен удержать 26-летнего бразильца и не планирует ни с кем вести переговоры о его трансфере.

При этом сам Неймар, по некоторым данным, хочет покинуть ПСЖ и перейти в мадридский "Реал".

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