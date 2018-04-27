Президент ПСЖ прокомментировал грядущий уход Эмери

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Президент ПСЖ прокомментировал грядущий уход Эмери

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о скором уходе Унаи Эмери с поста тренера парижан.

"За два года на посту главного тренера нашего клуба Эмери демонстрировал только ответственное отношение к делу. Его большая страсть к футболу и работа позволили ПСЖ закрепиться в элите французского и европейского футбола. От имени всего клуба желаю Эмери только успеха в дальнейшей карьере" - приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт клуба.

Напомним, что Эмери возглавляет ПСЖ с 2016 года и за это время клуб выиграл 6 трофеев.

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