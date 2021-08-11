Президент ПСЖ прокомментировал переход Месси

Фото: твиттер RouteOneFootball

Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи отреагировал на переход Лионеля Месси.

"Я счастлив, что Месси решил присоединиться к ПСЖ. Мы рады приветствовать Лионеля и его семью в Париже. Он не скрывал своего желания и дальше соревноваться на самом высоком уровне и завоевывать трофеи, и, естественно, наша цель как клуба - сделать то же самое.

Переход Лео в нашу команду мирового уровня продолжает стратегическое и успешное трансферное окно для клуба. Под руководством нашего выдающегося тренера и его сотрудников я с нетерпением жду, когда команда вместе войдет в историю для наших болельщиков по всему миру", - заявил президент клуба.

Читайте также: Месси подписал контракт с ПСЖ. | http://soccernews.ru