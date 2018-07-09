Президент ПСЖ прокомментировал подписание Буффона

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал подписание парижским клубом легендарного вратаря Джанлуиджи Буффона.

"Буффон - великий голкипер, у него много опыта. Джиджи выбрал ПСЖ, чтобы завоевать новые трофеи" - цитирует Аль-Хелаифи официальный твиттер клуба.

Напомним, что 40-летний Буффон присоединился к ПСЖ на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "1+1".

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