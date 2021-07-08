Президент "ПСЖ" прокомментировал подписание Рамоса

Фото: сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал подписание Серхио Рамоса.

"Сегодня Париж приветствует одного из величайших футболистов нашего времени. Мы счастливы объявить, что Серхио Рамос присоединился к нам.

Серхио – совершенный футболист, один из лучших защитников в истории. Он рожден для борьбы, это прирожденный лидер и прекрасный профессионал. Его огромный опыт и амбиции идеально сочетаются с нашим клубом.

Испытываю чувство гордости, видя Рамоса в футболке "ПСЖ". Знаю, что наши болельщики устроят ему отличный прием", – заявил Аль-Хелайфи.

Напомним, что Серхио Рамос стал игроком "ПСЖ" на правах свободного агента после 16 лет пребывания в мадридском "Реале".

В прошедшем сезоне испанец сыграл 15 матчей за "Реал" в Ла Лиге, в которых отметился 2 забитыми голами.

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