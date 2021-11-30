Президент ПСЖ прокомментировал получение Доннаруммой приза имени Льва Яшина

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Президент ПСЖ прокомментировал получение Доннаруммой приза имени Льва Яшина

Фото твиттер France Football

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи отреагировал на то, что вратарь парижской команды Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим вратарём 2021 года по версии France Football.

Напомним, что итальянец получил приз имени Льва Яшина впервые в карьере.

"Мы гордимся тем, что Джанлуиджи выиграл эту награду. Завоевать её в 22 года - выдающееся достижение. Мы уверены, что он сыграет большую роль в успехе нашего проекта в будущем", - цитирует Аль-Хелайфи официальный сайт клуба.

В 2021 году Доннарумма стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком континентального первенства.

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