Президент ПСЖ прокомментировал слухи о поиске нового тренера

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о слухах про возможную отставку Унаи Эмери и назначение Томаса Тухеля.

"Тухель? Наш тренер - Унаи Эмери, и мы поддерживаем его. Каждый день я читаю в СМИ различные имена. Но наш тренер - Унаи, и все в клубе поддерживают его" - приводит слова Аль-Хелаифи L'Equipe.

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