Президент ПСЖ прокомментировал возможную замену Эмери на Конте или Анчелотти

Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи прокомментировал возможную замену главного тренера своей команды Унаи Эмери на итальянских специалистов Антонио Конте или Карло Анчелотти.

"Могут ли Конте или Анчелотти заменить Эмери? У вас в Италии есть отличные игроки, отличные клубы и отличные тренеры. Но мы пока довольны работой Эмери", - приводит слова клубного босса парижан La Stampa.

Напомним, президент ПСЖ не выполнил своего обещания, сделанного Неймару. | soccernews.ru