Президент ПСЖ пытался ворваться в судейскую комнату после поражения от "Реала"

Фото твиттер "ПСЖ"

После ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и ПСЖ в подтрибунных помещениях "Сантьяго Бернабеу" разгорелся скандал.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи вёл себя агрессивно и пытался ворваться в судейскую комнату.

Руководитель ПСЖ активно высказывал недовольство решением арбитра Данни Маккели засчитать первый гол Карима Бензема в ворота французской команды. Он считает, что в том эпизоде был фол.

Происходящее в подтрибунке снимал на камеру делегат "Реала". Когда Аль-Хелаифи увидел это, начал угрожать сотруднику "сливочных" убийством. Его успокаивали личные телохранители.

Напомним, что после домашней победы 1:0 ПСЖ на выезде проиграл со счётом 1:3 и вылетел из Лиги Чемпионов.

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