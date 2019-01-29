Президент ПСЖ сделал заявление о покупке у "Зенита" Леандро Паредеса

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи сделал заявление о покупке у "Зенита" аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

"Мы очень рады приветствовать Паредеса в нашей семье. Леандро имеет традиционные преимущества, присущие аргентинским футболистам: воинственность и сильные технические качества. Он многое даст нашей полузащите, и я уверен, что он быстро вольётся в наш хорошо организованный и амбициозный коллектив. Трансфер Паредеса подтверждает ту динамику, с которой мы прогрессируем. Нас ждут большие успехи" - цитирует Аль-Хелаифи официальный сайт клуба.

Напомним, что ПСЖ купил Паредеса за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов прописаны в сделке в виде бонусов. Футболист заключил с парижанами контракт до лета 2023 года. В новой команде он будет выступать под номером "8".

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