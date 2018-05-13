Президент ПСЖ сделал заявление по будущему Неймара

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Президент ПСЖ сделал заявление по будущему Неймара

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал будущее Неймара.

"Куда уйдёт Неймар? А кто сказал, что он не может остаться в ПСЖ? Кто-нибудь такое говорил? Никто. У Неймара есть контракт с ПСЖ и он на 2000 процентов останется здесь" - приводит слова Аль-Хелаифи Four Four Two.

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