Президент ПСЖ сделал заявление по будущему Неймара

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал будущее Неймара.

"Куда уйдёт Неймар? А кто сказал, что он не может остаться в ПСЖ? Кто-нибудь такое говорил? Никто. У Неймара есть контракт с ПСЖ и он на 2000 процентов останется здесь" - приводит слова Аль-Хелаифи Four Four Two.

