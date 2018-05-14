Президент ПСЖ: "Тухель - один из самых конкурентоспособных тренеров Европы"

Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи прокомментировал назначение немецкого специалиста Томаса Тухеля на должность главного тренера своей команды.

" Я очень рад приветствовать Томаса Тухеля в качестве нового тренера ПСЖ. Томас - один из самых конкурентоспособных европейских тренеров, который демонстрировал высокий уровень в последние годы... Его амбициозная личность, напористость к атакующей игре и сила характера являются частью стиля, который мы всегда прививали в ПСЖ. Это стиль, который знаком болельщикам нашего клуба всех поколений, которым мы всегда восхищались ", - цитирует Аль-Хелаифи официальный сайт парижан.

Напомним, Тухель уже дал первый комментарий на своем новом посту. | soccernews.ru