Президент ПСЖ: "Успокойтесь и думайте о своих проектах"

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Президент ПСЖ: "Успокойтесь и думайте о своих проектах"Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о проблемах своего клуба с соответствием правилам финансового Fair Play.

"У нас есть время, чтобы привести бюджет в соответствии с правилами финансового Fair Play, до 30-го июня 2018-го года. Так что я говорю всем, чтобы расслабились и думали о своих проектах... Мы уважаем все клубы и ожидаем такого же отношения от них к нам", - цитирует президента парижан El MUndo Deportivo.

Напомним, Тиаго Силва поделился ожиданиями от старта в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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