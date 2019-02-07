Президент ПСЖ вошел в руководство УЕФА

Теги псжуефанассер ганим аль-хелаифи

Президент ПСЖ вошел в руководство УЕФА
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи стал членом исполкома УЕФА, сообщает официальный твиттер организации.

В УЕФА катарец получил должность представителя Ассоциации европейских клубов (ECA), которой руководит президент "Ювентуса" Андреа Аньелли.

45-летний Аль-Хелайфи возглавляет ПСЖ с 2011 года. За это время клуб пять раз становился чемпионом Франции, четыре раза выиграл Кубок Франции, пять раз - Кубок французской лиги, а также шесть раз - Суперкубок Франции.

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