Президент ПСЖ встретился с Неймаром в Бразилии

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Президент ПСЖ встретился с Неймаром в БразилииПрезидент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи встретился с ведущим форвардом своей команды Неймаром на его родине в Бразилии.

Согласно предположениям El Mundo Deportivo, клубный босс парижан и их спортивный директор намерены убедить 26-летнего нападающего не покидать "Парк де Пренс" в ближайшее межсезонье.

Напомним, "Реал" может получить помощь в возможном трансфере Неймара. | soccernews.ru

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