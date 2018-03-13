Президент ПСЖ встретился с Неймаром в Бразилии

Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи встретился с ведущим форвардом своей команды Неймаром на его родине в Бразилии.

Согласно предположениям El Mundo Deportivo, клубный босс парижан и их спортивный директор намерены убедить 26-летнего нападающего не покидать "Парк де Пренс" в ближайшее межсезонье.

Напомним, "Реал" может получить помощь в возможном трансфере Неймара. | soccernews.ru