Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи выразил уверенность, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет клуб.

"Килиан Мбаппе точно останется в ПСЖ", — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказывается продлевать с ПСЖ контракт, который истекает летом 2022 года. Интерес к форварду проявляют несколько топ-клубов.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 10 результативных передач.

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