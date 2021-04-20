Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе

Теги псжкилиан мбаппе

Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи выразил уверенность, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет клуб.

"Килиан Мбаппе точно останется в ПСЖ", — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказывается продлевать с ПСЖ контракт, который истекает летом 2022 года. Интерес к форварду проявляют несколько топ-клубов.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 10 результативных передач.

Не пропустите: ПСЖ может досрочно выиграть Лигу Чемпионов из-за отстранения конкурентов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агуэро близок к переходу в "Барселону"

Агуэро близок к переходу в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов