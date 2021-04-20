Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи выразил уверенность, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет клуб.
"Килиан Мбаппе точно останется в ПСЖ", — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказывается продлевать с ПСЖ контракт, который истекает летом 2022 года. Интерес к форварду проявляют несколько топ-клубов.
В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 10 результативных передач.
Не пропустите: ПСЖ может досрочно выиграть Лигу Чемпионов из-за отстранения конкурентов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Президент ПСЖ назвал причину отказа клуба выступать в Суперлиге
-
Агуэро близок к переходу в "Барселону"
-
Роналду восстановился после травмы
-
Названы зарплаты футболистов "Спартака"
-
Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
-
УЕФА может существенно увеличить бюджет Лиги Чемпионов
-
Названа зарплата Тедеско в "Спартаке"
-
В "Баварии" сделали громкое заявление о Европейской Суперлиге
-
Руководитель "Милана" объяснил, почему клуб решил выступать в Суперлиге
-
Доннарумма согласился перейти в "Ювентус"
-
"Наполи" получил предложение войти в Суперлигу
-
Расписание матчей 27-го тура РПЛ
-
Гвардиола высказался о создании Суперлиги
-
Киевское "Динамо" выиграло суд у бразильского клуба
-
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб "Краснодара"
-
Два итальянских клуба хотят купить Азмуна
-
Агент: "Работа в "Спартаке" может заинтересовать Венгера"
-
"Динамо" продлило контракт с Захаряном: названы условия нового соглашения
-
Тебас громко высказался о создании Суперлиги
-
Один из участников Суперлиги клубов может отказаться от выступления в турнире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13