Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи дал понять, что клуб не собирается расставаться с нападающим Килианом Мбаппе.
"Килиан является игроком ПСЖ и будет таковым в будущем. Я не переживаю по этому поводу. Уверяю вас, Мбаппе хочет остаться в команде и он останется. Переговоры о продлении контракта не заблокированы. Так что всё нормально и спокойно", - сказал Аль-Хелайфи в эфире телеканала Canal Plus.
Напомним, что контракт 22-летнего футболиста с ПСЖ истечёт в июне 2022 года. Таким образом, клуб может потерять его бесплатно.
В минувшем сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.
Не пропустите: Мбаппе в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|ПСЖ
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
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|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13