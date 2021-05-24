Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе

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Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи дал понять, что клуб не собирается расставаться с нападающим Килианом Мбаппе.

"Килиан является игроком ПСЖ и будет таковым в будущем. Я не переживаю по этому поводу. Уверяю вас, Мбаппе хочет остаться в команде и он останется. Переговоры о продлении контракта не заблокированы. Так что всё нормально и спокойно", - сказал Аль-Хелайфи в эфире телеканала Canal Plus.

Напомним, что контракт 22-летнего футболиста с ПСЖ истечёт в июне 2022 года. Таким образом, клуб может потерять его бесплатно.

В минувшем сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.

Не пропустите: Мбаппе в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1. | http://soccernews.ru
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