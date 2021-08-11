Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе

Теги реал мадридкилиан мбаппепсжтрансферы

Президент ПСЖ высказался о будущем МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе, который близок к переходу в "Реал Мадрид".

"Я думаю, что у нас самая конкурентоспособная и сильная команда. Теперь у Килиана нет другого выбора, кроме как остаться здесь, в Париже.

Мбаппе сказал, что ему нужна более конкурентоспособная команда, и вы не можете получить более конкурентоспособную команду, чем эта.

Мбаппе игрок ПСЖ, мы знаем его будущее. Теперь, когда у нас такая конкурентоспособная команда, у него не может быть никаких других решений, кроме как остаться.

Контракт Мбаппе? Это всё между мной и семьей Мбаппе, я не буду говорить об этом с СМИ. 

Он рад приходу Лео. Некоторые СМИ ищут какие-то проблемы. Нет никаких проблем.

Мбаппе сказал: он хочет сильную команду. Сегодня у нас есть сильная команда, одна из лучших в мире. У него есть все, чтобы остаться здесь. Как я уже сказал, его уходу нет оправданий", - сказал функционер на презентации Месси.

Также не пропустите: "Севилья" договорилась о трансфере лидера "Ривер Плейта". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" по-прежнему заинтересован в Белотти

"Зенит" по-прежнему заинтересован в Белотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов