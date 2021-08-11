Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе, который близок к переходу в "Реал Мадрид".

"Я думаю, что у нас самая конкурентоспособная и сильная команда. Теперь у Килиана нет другого выбора, кроме как остаться здесь, в Париже.

Мбаппе сказал, что ему нужна более конкурентоспособная команда, и вы не можете получить более конкурентоспособную команду, чем эта.

Мбаппе игрок ПСЖ, мы знаем его будущее. Теперь, когда у нас такая конкурентоспособная команда, у него не может быть никаких других решений, кроме как остаться.

Контракт Мбаппе? Это всё между мной и семьей Мбаппе, я не буду говорить об этом с СМИ.

Он рад приходу Лео. Некоторые СМИ ищут какие-то проблемы. Нет никаких проблем.

Мбаппе сказал: он хочет сильную команду. Сегодня у нас есть сильная команда, одна из лучших в мире. У него есть все, чтобы остаться здесь. Как я уже сказал, его уходу нет оправданий", - сказал функционер на презентации Месси.

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