Президент ПСЖ высказался о будущем Неймара
Фото твиттер Неймара
Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи рассказал о желании нападающего Неймара выступать за парижский клуб до завершения карьеры.
"Он верит в наш проект. Знаю, что Неймар хочет закончить карьеру здесь. Он любит клуб, город и болельщиков. Его желание - выиграть как можно больше трофеев. Горжусь своими отношениями с ним", - цитирует Аль-Хелаифи L’Equipe.
29-летний бразилец выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Его купили у "Барселоны" за 222 миллиона евро, что до сих пор является мировым трансферным рекордом.
За четыре сезона Неймар забил 87 голов и сделал 52 ассиста в 116 матчах.
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|Команда
|М
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|28
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13