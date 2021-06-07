Президент ПСЖ высказался о будущем Неймара

Фото твиттер Неймара

Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи рассказал о желании нападающего Неймара выступать за парижский клуб до завершения карьеры.

"Он верит в наш проект. Знаю, что Неймар хочет закончить карьеру здесь. Он любит клуб, город и болельщиков. Его желание - выиграть как можно больше трофеев. Горжусь своими отношениями с ним", - цитирует Аль-Хелаифи L’Equipe.

29-летний бразилец выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Его купили у "Барселоны" за 222 миллиона евро, что до сих пор является мировым трансферным рекордом.

За четыре сезона Неймар забил 87 голов и сделал 52 ассиста в 116 матчах.

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