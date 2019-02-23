Президент ПСЖ высказался о будущем Неймара и Мбаппе
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о будущем в клубе звёздных нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.
"Они останутся в Париже. Уверен в этом даже не на 100 процентов, а на 2000", - цитирует функционера Goal.com.
Ранее ходили слухи, что ПСЖ летом будет вынужден пойти на продажу одного из своих ведущих форвардов в связи с проблемами с финансовым фэйр-плей.
27-летний Неймар в текущем сезоне сыграл за парижан 23 матча, забил 20 мячей и сделал 11 ассистов. В активе 20-летнего Мбаппе 25 голов и 14 результативных передач в 30 играх.
Контракт и бразильца, и француза с клубом рассчитан до июня 2022 года.
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|Марсель
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|Монпелье
|25
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|7
|Реймс
|25
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|Страсбур
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|Ницца
|25
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|Ним
|25
|36
|11
|Ренн
|25
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|25
|32
|14
|Нант
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|15
|Тулуза
|25
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|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|25
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|25
|15