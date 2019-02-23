Президент ПСЖ высказался о будущем Неймара и Мбаппе

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о будущем в клубе звёздных нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.

"Они останутся в Париже. Уверен в этом даже не на 100 процентов, а на 2000", - цитирует функционера Goal.com.

Ранее ходили слухи, что ПСЖ летом будет вынужден пойти на продажу одного из своих ведущих форвардов в связи с проблемами с финансовым фэйр-плей.

27-летний Неймар в текущем сезоне сыграл за парижан 23 матча, забил 20 мячей и сделал 11 ассистов. В активе 20-летнего Мбаппе 25 голов и 14 результативных передач в 30 играх.

Контракт и бразильца, и француза с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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