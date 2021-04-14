Президент ПСЖ высказался о будущем Неймара и Мбаппе после выхода клуба в полуфинал Лиги Чемпионов

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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов, а также поделился мнением о будущем нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.

"Целью ПСЖ является выход в финал и выигрыш Лиги Чемпионов. Мы будем идти к цели от матча в матчу. С "Баварией" мы сыграли отлично и могли забить 3-4 гола. Мы прошли "Барселону" и "Баварию", а это многое значит. Я горжусь командой. Почеттино и Леонардо проделали великолепную работу.

Мы вложили очень много средств, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Не думаю, что у Неймара и Мбаппе есть причин уйти. У ПСЖ действительно есть все, чтобы выиграть все турниры", – приводит слова Аль-Хелайфи Get French Football News.

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