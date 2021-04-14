Президент ПСЖ высказался о будущем Неймара и Мбаппе после выхода клуба в полуфинал Лиги Чемпионов
Фото: инстаграм nasserpsg/Автор неизвестен
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов, а также поделился мнением о будущем нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.
"Целью ПСЖ является выход в финал и выигрыш Лиги Чемпионов. Мы будем идти к цели от матча в матчу. С "Баварией" мы сыграли отлично и могли забить 3-4 гола. Мы прошли "Барселону" и "Баварию", а это многое значит. Я горжусь командой. Почеттино и Леонардо проделали великолепную работу.
Мы вложили очень много средств, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Не думаю, что у Неймара и Мбаппе есть причин уйти. У ПСЖ действительно есть все, чтобы выиграть все турниры", – приводит слова Аль-Хелайфи Get French Football News.
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|Команда
|М
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|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13