Президент ПСЖ высказался о финансовом фэйр-плей

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Президент ПСЖ высказался о финансовом фэйр-плейФото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи высказался о финансовом фэйр-плей и о том, что отказался от Суперлиги из-за того, что там бы парижан заставили соблюдать правила.

"Это не так, мы уважаем финансовый фэйр-плей. Если разобраться, то мы подписали четырех из лучших доступных футболистов бесплатно. Мы прекрасно поработали в это трансферное окно и всегда уважали правила.

Никакого отношения к Суперлиге все это не имеет. Так говорят завистники.

У нас отличные отношения с УЕФА, мы всегда были честны перед этой организацией. И мы сосредоточены лишь на своем проекте – не нарушающем никаких законов", – заявил функционер в интервью Le Parisien.

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