Президент ПСЖ высказался о конфликте Неймара и Кавани
Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о конфликте форвардов своей команды Неймара и Эдинсона Кавани.
"Нет, ничего не было. Это вы, средства массовой информации, всегда создаете проблемы", - приводит слова клубного босса парижан FootMercato.
Напомним, о конфликте Неймара и Кавани высказался Зидан. | soccernews.ru
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