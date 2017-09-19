Президент ПСЖ высказался о конфликте Неймара и Кавани

Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о конфликте форвардов своей команды Неймара и Эдинсона Кавани.

" Нет, ничего не было. Это вы, средства массовой информации, всегда создаете проблемы ", - приводит слова клубного босса парижан FootMercato.

Напомним, о конфликте Неймара и Кавани высказался Зидан. | soccernews.ru