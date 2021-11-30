Президент ПСЖ высказался о Мбаппе

3 Теги килиан мбаппепсжнассер ганим аль-хелаифиреал мадрид

Президент ПСЖ высказался о МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи после церемонии вручения "Золотого мяча" высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе.

– Килиан отличный игрок. Он знает, чего хочет, и мы тоже.

– Продолжаются ли переговоры о продлении?

– Я надеюсь на это!, – сказал функционер для L’Equipé.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдет в мадридский "Реал" на правах свободного агента.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Он хочет выйти из тени.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Какое продление? После вчерашней оплеухи, когда черепашку заставили поработать ведущей бесплатно, выражения недоверия и неуважения путем вручения ЗМ эгоисту, он с радостью уйдёт в Реал. Мбаппе, хоть и молод, но уже понимает, что при наличии в команде распиаренного петушка и его подруги аргентинской, всё успехи будут связывать с ними, а не с великолепной игрой Килиана. Так было в Басре, продолжится сия ситуация и здесь. Кстати, Вискас Эль Басра! Извините... Alles Paris!

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lesnovsky
lesnovsky

Вижу ты уже похмелился после вчерашнего... Но руки еще трясуться... Но ты хоть ими поздравь Месси с 7-м ЗМ.... Можешь даже через инженера... Али силы мало моральной???.... Ха-ха-ха-ха...

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