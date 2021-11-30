Президент ПСЖ высказался о Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи после церемонии вручения "Золотого мяча" высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе.

– Килиан отличный игрок. Он знает, чего хочет, и мы тоже.

– Продолжаются ли переговоры о продлении?

– Я надеюсь на это!, – сказал функционер для L’Equipé.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдет в мадридский "Реал" на правах свободного агента.

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