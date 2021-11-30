Президент ПСЖ высказался о получении Месси "Золотого мяча"

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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи дал комментарий по поводу вручения форварду парижской команды Лионелю Месси "Золотого мяча" за 2021 год.

"Клуб очень горд тем, что наш футболист выиграл столь престижную и желанную награду. Месси творит историю. Мы, как и наши болельщики по всему миру, очень рады наслаждаться игрой одного из самых знаковых футболистов всех времён", - приводит слова Аль-Хелайфи BBC.

Стоит отметить, что игрок ПСЖ получил "Золотой мяч" впервые в истории. Для самого Месси это уже седьмая такая награда в карьере.

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