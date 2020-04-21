Президент ПСЖ высказался о сокращении зарплат для игроков

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Президент ПСЖ высказался о сокращении зарплат для игроков

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи выразил надежду, что ему удастся договориться с футболистами о сокращении зарплат из-за кризиса, который был спровоцирован пандемией китайского коронавируса.

"Я надеюсь, что футболисты помогут клубу. У них есть обязанности. ПСЖ является далеко не самым бедным в мире, но даже для нас финансовый вопрос может стать важным. Мы можем понести большие убытки, так как у наших игроков высокие зарплаты. Нужно время, чтобы обрести баланс. Наши сотрудники частично потеряли в зарплате, так же как и в других французских клубах", - приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

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