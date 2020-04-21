Президент ПСЖ высказался о сокращении зарплат для игроков
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи выразил надежду, что ему удастся договориться с футболистами о сокращении зарплат из-за кризиса, который был спровоцирован пандемией китайского коронавируса.
"Я надеюсь, что футболисты помогут клубу. У них есть обязанности. ПСЖ является далеко не самым бедным в мире, но даже для нас финансовый вопрос может стать важным. Мы можем понести большие убытки, так как у наших игроков высокие зарплаты. Нужно время, чтобы обрести баланс. Наши сотрудники частично потеряли в зарплате, так же как и в других французских клубах", - приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13