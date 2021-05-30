Президент "ПСЖ" высказался о Суперлиге

Фото: инстаграм "ПСЖ"/Автор неизвестен

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи высказался о проекте по созданию европейской Суперлиги, от участия в котором французский клуб отказался.

"Футбол существует уже очень много лет. Суперлига не была нацелена на защиту его интересов. Изменения возможны, но нельзя ломать традицию, которая позволяет каждому клубу надеяться на осуществление мечты.

Все команды должны иметь возможность однажды попасть в большой турнир, при этом оставаясь под крылом УЕФА.

Лига чемпионов – это очень сильный бренд, который нужно беречь. Однако мы должны уметь адаптироваться к условиям рынка. Это важно для всех турниров – и для внутренних, и для международных", – сказал Аль-Хелайфи для AFP.

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