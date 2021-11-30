Президент ПСЖ высказался о возможном назначении Зидана

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.

"Нашим тренером является Почеттино. Он счастлив тренировать ПСЖ, а мы счастливы, что он возглавляет клуб. Всем нужно время. Мы не вели переговоров с Зиданом. Зизу является классным тренером, но ПСЖ возглавляет также отличный специалист", - приводит слова Аль-Хелайфи Sport.es.

Ранее сообщалось, что Почеттино хочет покинуть ПСЖ, а парижский клуб рассматривает Зидана в качестве его замены.

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