Президент ПСЖ высказался о возможном назначении Зидана
Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.
"Нашим тренером является Почеттино. Он счастлив тренировать ПСЖ, а мы счастливы, что он возглавляет клуб. Всем нужно время. Мы не вели переговоров с Зиданом. Зизу является классным тренером, но ПСЖ возглавляет также отличный специалист", - приводит слова Аль-Хелайфи Sport.es.
Ранее сообщалось, что Почеттино хочет покинуть ПСЖ, а парижский клуб рассматривает Зидана в качестве его замены.
Не пропустите: Кроос раскритиковал вручение "Золотого мяча" Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Россиянин Иосифов забил свой первый гол за "Вильярреал"
-
Заболотный и Зобнин рассказали о встрече с Карпиным
-
"Крылья Советов" продлили контракт с трансферной целью "Спартака"
-
"Фиорентина" Кокорина победила "Сампдорию" в Серии А
-
"Аталанта" Миранчука разгромила "Венецию"
-
Президент ПСЖ высказался о возможном назначении Зидана
-
Украинский футболист высказался о расставании с Владой Седан, которая стала женой Зинченко
-
"Барселона" договорилась с Торресом
-
Карпин рассказал, о чем говорил с футболистами сборной России
-
1
Жена Месси отреагировала на "Золотой мяч" Лионеля
-
Серхио Рамос пропустит ближайший матч ПСЖ
-
Это’О признался в любви к России
-
Работа Рангника в "МЮ" может отложиться до середины декабря: названа причина
-
Это′О ярко высказался о Кокорине
-
Манчини может стать тренером "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" скоро сделает Модричу предложение о новом контракте
-
1
Клубы АПЛ могут переманить основного защитника "Барселоны"
-
1
Почеттино высказался о "Золотом мяче" Месси
-
"Боруссия" предложила за Адейеми меньше "Барселоны"
-
Источник: ситуация с контрактом Рюдигера остается без изменений
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13