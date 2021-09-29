Президент ПСЖ ярко поблагодарил футболистов за победу над "Манчестер Сити" (видео)

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи лично поздравил футболистов с победой в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Аль-Хелаифи после окончания матча пришел в раздевалку и обнял каждого игрока, а с нападающим Лионелем Месси перекинулся парой слов.

Après cette victoire face à Manchester City, le président Nasser Al-Khelaïfi est allé féliciter les joueurs dans le vestiaire # pic.twitter.com/yR0biMPO1X — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 28, 2021

ПСЖ, набрав четыре очка, лидирует в турнирной таблице группы А. Следующий матч французский клуб проведет 19 октября на своем поле с "РБ Лейпциг".

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