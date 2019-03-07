Президент ПСЖ ярко высказался о пенальти на 92-й минуте в пользу "Манчестер Юнайтед"
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ярко высказался о пенальти на 92-й минуте в пользу "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Это не пенальти. Очень легко принимать такие решения против ПСЖ, но очень трудно принимать подобные решения против другой команды", - сказал Аль-Хелаифи.
Напомним, что арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти за попадание в руку игрока ПСЖ после удара из-за пределов штрафной.
Перед принятием решения рефери обратился за помощью к системе VAR.
В итоге пенальти реализовал Маркус Рэшфорд и благодаря этому голу "МЮ" выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов.
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