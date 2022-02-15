Президент ПСЖ ярко высказался о ситуации с Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Президент "Пари Сен-Жермен" Насер Аль-Хелаифи высказался о нападающем команды Килиане Мбаппе, контракт которого истекает спустя пять месяцев.

"Мбаппе является настоящим чемпионом. Он профессионал и думает только о победе в матчах с "Реалом". Килиан гордится тем, что играет за ПСЖ и Париж. У нас почти нет отношений с "Реалом". Я не буду возвращаться к этой теме", - приводит слова Аль-Хелаифи Canal+.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе может перейти в "Реал" в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

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