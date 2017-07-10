Президент ПСЖ заставил Верратти извиниться перед клубом и болельщиками

Теги марко верраттипсжбарселонанассер ганим аль-хелаифи

Президент ПСЖ заставил Верратти извиниться перед клубом и болельщикамиПолузащитник французского ПСЖ Марко Верратти не по собственной воли просил прощение у болельщиков и клуба за слова своего агента Донато Ди Кампли, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, записать обращение, которое впоследствии было выложено на официальном сайте вице-чемпиона Франции, итальянский хавбек был вынужден под давлением президента своего клуба Нассера Ганима Аль-Хелаифи.

Следовательно, Верратти не изменил своему желанию перебраться в каталонскую "Барселону", однако в случае отсутствия переговоров по нем он будет вынужден отрабатывать свой контракт с ПСЖ.

Напомним, Месси видит в Верратти замену для Хави. | soccernews.ru

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