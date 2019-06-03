Президент ПСЖ заявил, что клуб не собирается продавать Неймара в "Барселону"

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Президент ПСЖ заявил, что клуб не собирается продавать Неймара в "Барселону"

Президент ПСЖ заявил, что клуб не собирается продавать нападающего Неймара в "Барселона". Об этом пишет RMCSport.

Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена провести переговоры с парижанами по поводу трансфера бразильца, который сам обратился к каталонскому клубу по поводу перехода.

Неймар выступал за "Барселону" в период с 2013 по 2017 год. Летом он перешел во французский клуб за 222 миллионов евро.

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