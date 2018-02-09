Президент "Расинга": "Сумма трансфера Мартинеса в "Интер" может составить 27 миллионов евро"

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Президент "Расинга": "Сумма трансфера Мартинеса в "Интер" может составить 27 миллионов евро"
Президент "Расинга" Виктор Бланко заявил, что нападающий Лаутаро Мартинес, действительно, близок к переходу в "Интер".

"Когда мы согласуем трансфер, то получим, скорее всего, 27 миллионов евро. Сейчас нам осталось договориться только о проценте от его будущего трансфера. Мы бы хотели заложить свой процент. Думаю, что "Интер" пропишет в его контракте не менее 110 миллионов евро.  Такие деньги очень бы пригодились нам в будущем", - приводит слова Бланко Fox Sports Argentina.

В минувшем чемпионате Аргентины 20-летний Мартинес сыграл 23 матча за "Расинг" и забил 9 голов.

Не пропустите: Лаутаро Мартинес близок к переходу в "Интер" за 22 миллиона евро. | http://soccernews.ru

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