Президент "Реала" дал три обещания Зидану
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал три обещания новому главному тренеру команды Зинедину Зидану, сообщает AS.
По сведениям издания, Перес пообещал Зидану, что летом клуб совершит три супертрансфера уровня Криштиану Роналду, который перешел в клуб в 2009 году за 91 миллион евро.
При этом, босс королевского клуба будет поддерживать наставника во всех его решениях. Кроме того, Перес согласился платить Зидану зарплату, как у топ-тренеров Хосепа Гвардиолы и Диего Симеоне. В итоге оклад француза в "Реале" составил 16 миллионов евро в год.
Не пропустите: Назван полный список требований Зидана при возвращении в "Реал". | http://soccernews.ru
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