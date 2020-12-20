Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что футболу нужен новый импульс

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал о текущей ситуации в футболе.

"Мир меняется, ничего не будет таким, как раньше. Считаю, что пришло время новшеств. Нужно находить такие формулы, которые помогут сделать футбол привлекательным. "Королевский клуб" стоял у истоков ФИФА и Кубка Европейских Чемпионов. Однако, действующей модели необходимо усиление. Влияние пандемии показало это.