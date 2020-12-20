Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что футболу нужен новый импульс

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Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что футболу нужен новый импульсПрезидент "Реала" Флорентино Перес рассказал о текущей ситуации в футболе.

"Мир меняется, ничего не будет таким, как раньше. Считаю, что пришло время новшеств. Нужно находить такие формулы, которые помогут сделать футбол привлекательным. "Королевский клуб" стоял у истоков ФИФА и Кубка Европейских Чемпионов. Однако, действующей модели необходимо усиление. Влияние пандемии показало это.  

"Реал" будет частью новый импульса. Болельщики страдают от перенасыщения. На футболистов тоже это производит влияние – участились травмы. Перемен в футболе не нужно ждать. Они уже необходимы. У топ-клубов Европы миллионы болельщиков, и мы не можем просто отвернуться от них", – приводит слова Переса Marca.

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